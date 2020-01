Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Vinnumer Landweg

Fahrer eines silbernen Autos gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall sucht die Polizei nach dem Fahrer eines silbernen Autos. Am Samstag (11.01.) kurz nach 16 Uhr befuhr ein 31-jähriger Dülmener mit seinem Auto den Vinnumer Landweg in Fahrtrichtung Vinnum. An einer Engstelle nahm ein entgegenkommender Autofahrer ihm die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern setzte er mit seinem Auto zurück. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 50-jährigen Mannes aus dem Kreis Soest. Bei dem entgegenkommenden Autofahrer soll es sich um einen älteren Fahrer mit einem silbernen Auto, evtl. Skoda, gehandelt haben. Dieser setzte seine Fahrt fort ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Der Autofahrer, sowie weitere Zeugen, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

