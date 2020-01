Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Lindenstraße/Frau fährt gegen Gullydeckel

Coesfeld (ots)

Zu spät bemerkte eine 21-jährige Autofahrerin aus Herten am Samstag (11.1.20), dass unbekannte einen Gullydeckel auf der Lindenstraße ausgehoben und in die Straßenmitte gelegt hatten. Sie fuhr gegen 22.04 Uhr mit ihrem Auto dagegen. Dabei wurde das Auto beschädigt. Auch auf dem nahegelegenen Parkplatz eines Supermarktes entdeckten die Polizisten einen herausgehobenen Gullydeckel. In beiden Fällen setzten die Beamten diese wieder ein. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

