Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Vossweg/Schachtdeckel ausgehoben

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 3917457

Auf dem Vossweg in Lüdinghausen haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag (11.1.20) vier Schachtdeckel ausgehoben. Die Polizisten trafen gegen 3.05 Uhr ein und setzten die Deckel wieder ein. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Lüdinghausen bittet auch in diesem Fall Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

Ursprungsmeldung:

Gleich zwei Gullideckel hoben unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag in Seppenrade aus. Die hinzugerufenen Polizisten konnten die Gullideckel wieder einsetzen. Bislang ist nicht bekannt, dass jemand zu schaden kam. Bei dem Ausheben von Gullideckeln handelt es sich nicht um ein Kavaliersdelikt. Es stellt eine Straftat nach dem StGB dar, da es zu erheblichen körperlichen und materiellen Schäden von anderen Verkehrsteilnehmern führen kann. Personen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell