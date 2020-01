Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Friedrich-Ebert-Straße/Rosendahler unter Drogeneinfluss

Coesfeld (ots)

Ein 23-jähriger Autofahrer aus Rosendahl stand am Samstag (11.1.20) unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Beamten hielten den Mann gegen 10.40 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße ursprünglich wegen Mängeln an seinem Fahrzeug an. Im Laufe der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Rosendahler unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Test bestätigte das. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Ihm wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen.

