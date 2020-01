Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Recheder Feld

Handtasche aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Durch das Einschlagen einer Seitenscheibe gelangten bislang unbekannte Diebe an eine Handtasche, die während eines Spaziergangs im Auto unter einem Sitz versteckt war. Das Auto war am Samstag (11.01.) im Zeitraum von 11.15 bis 12.15 Uhr im Bereich Recheder Feld geparkt. In diesem Zusammenhang noch einmal der Hinweis der Polizei, dass das Auto während einer Abwesenheit nicht als Verwahrungsort für Wertgegenstände benutzt werden soll. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

