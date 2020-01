Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 17.01.2020 zwischen 12:55 Uhr und 13:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Wilkstraße das Fahrzeug des 61-jährigen Geschädigten. Dies geschah vermutlich beim Ein-/Ausparken. An dem grauen Opel Zafira entstanden frische Lackschäden und eine Delle an der hinteren Tür der Fahrerseite. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500EUR. Der Täter entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht Zeugen der Unfallflucht und bittet diese, sich telefonisch (06332/9760) oder per E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell