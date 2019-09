Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 09.09.2019

Goslar (ots)

Unfall mit verletztem Kind

Am Mo., 09.09.2019, 07.34 Uhr, befuhr eine 21-jährige Frau aus Langelsheim mit ihrem Pkw VW die Straße Im Tölletal in Wolfshagen, in Richtung Lautenthal, als plötzlich ein 9-jähriges Kind über die Fahrbahn lief und seitlich gegen den Pkw prallte. Das Kind wurde hierdurch schwer verletzt und musste mit dem Notarztwagen in die Klinik nach Goslar gebracht werden. Am Pkw entstand augenscheinlich kein Schaden.

Otto Brodthage Polizeihauptkommissar

