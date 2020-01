Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Contwig - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Contwig (ots)

Bei der Kontrolle eines 38-jährigen Pkw-Fahrers am 18.01.2020 gegen 02:40 Uhr in der Schwarzbachstraße in Contwig wurden betäubungsmittelspezifische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Drogen-Vortest schlug positiv auf Amphetamin an. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen. Der Fahrzeugführer konnte den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Den 38-Jährigen erwarten ein Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell