Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (14/2020) Frauchen von "Snow" und "Nelson" schnell ermittelt - Hundegeburtstag kann steigen, SOKO "Wau" stellt Arbeit ein

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Die ungewöhnliche Hundegeburtstagsparty, von deren Planung wir gestern berichteten (siehe Pressemitteilung Nr. 12 vom 08.01.20), kann tatsächlich steigen! Noch am Tag der Presseveröffentlichung meldeten sich die beiden fehlenden Frauchen von "Snow" und "Nelson" per Telefon bzw. Mail bei der Pressestelle der Polizeiinspektion Göttingen. "Snow" lebt inzwischen im Landkreis Northeim. "Nelson" ist, wie schon vermutet, in Göttingen zuhause. Die konkreten Planungen für das erste "Familientreffen mit Anhang" nach fünf Jahren Trennung können also beginnen. Es wird voraussichtlich am 19. Januar stattfinden. Die Arbeit der SOKO "Wau" ist damit abgeschlossen. Sie wurde am Donnerstagmorgen (09.01.20) aufgelöst.

