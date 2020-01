Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (12/2020) Großes Fressen nach fünf Jahren? - Fundhunde aus Seeburg zum Geburtstag an einem Napf?

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN/SEEBURG (jk) - Die herzzerreißende Geschichte ist demnächst genau fünf Jahre her. Am 11. Januar 2015 fand ein Autofahrer an der Kreisstraße 446 bei Seeburg einen Karton mit sechs ausgesetzten Hundewelpen (siehe dazu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7452/2933368). Der Mann aus Mainz brachte den Schuhkarton mit dem empfindlichen Inhalt zur Polizei nach Göttingen. Über eine Zwischenstation landete der Hundenachwuchs schließlich im Tierheim von Duderstadt. Für eines der Tiere fand sich damals schnell ein neues Zuhause. Eine Göttinger Polizistin verliebte sich sofort in den einen Welpen und nahm ihn zu sich. "Schröder", der Wuschelige mit der weißen Nase, hat sich inzwischen zu einem echten Prachtkerl entwickelt. Auch für seine Geschwister lief es gut. Die schwarz-weiß gefleckte "Kimmy" fand bei einem Kollegen ein neues Zuhause und "Odo", der Hübsche mit dem glatten Fell, wurde von der Schwester der Beamtin aufgenommen. Zu "Kira" hat die Ermittlerin seit kurzem auch wieder Kontakt. Die Hündin ist in Ebergötzen gelandet. Alle Hundebesitzer verfolgen jetzt einen ungewöhnlichen Plan. Zum bevorstehenden 5. Geburtstag ihrer Lieblinge soll es eine "Familienzusammenführung am Fressnapf" geben. Klingt schön, aber leider gibt es ein Problem. So gibt es keinen Kontakt zu "Snow", der Kleinen mit dem hellen Fell. Sie ist damals vermutlich in Richtung Adelebsen gezogen und auch von Nr. 6, dem Rüden "Nelson", fehlt jede Spur. Er hat sein Revier wahrscheinlich irgendwo in Göttingen. Damit das Projekt "Hundegeburtstag" umgesetzt werden kann, werden die Herrchen bzw. Frauchen von "Snow" und "Nelson" jetzt gesucht und gebeten, sich bei der Pressestelle der Polizeiinspektion Göttingen zu melden. Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de, Telefon: 0551/491-2017.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell