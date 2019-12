Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Erste Nachtragsmeldung zu St. Märgen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Vollbrand in Schreinere

Freiburg (ots)

Erste Nachtragsmeldung zu:

St. Märgen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Vollbrand in Schreinerei

Gegen 01.30 Uhr brachte die Feuerwehr den Brand an einer Lagerhalle unter Kontrolle. Zwischenzeitlich hatte das Feuer auf den angebauten Wohn-/ Büroteil des Gebäudekomplexes übergegriffen. Es konnte ein größerer Schaden am Wohntrakt vermieden werden. Mindestens bis Sonntag wird eine Brandwache noch vor Ort bleiben.

Verletzt wurde durch das Feuer glücklicherweise niemand. Die Bewohner des Brandgebäudes kamen in der Nacht bei Verwandten unter. Die Wohneinheit ist zunächst nicht benutzbar. Eine Familie des benachbarten Wohnhauses übernachtete auch bei Bekannten, da deren Haus aufgrund des entstandenen Rauches ebenfalls zunächst nicht bewohnbar ist.

Der Bürgermeister der Gemeinde Sankt Märgen, Herr Kreutz, war persönlich an der Brandstelle.

Zur Brandbekämpfung waren Feuerwehren der Gemeinde Sankt Märgen, der umliegenden Gemeinden und aus dem weiteren Landkreis eingesetzt. Ebenso waren vorsorglich mehrere Rettungswagen hinzugezogen worden.

Der Sachschaden dürfte nach ersten, vorsichtigen, Schätzungen, im mittleren sechsstelligen Bereich liegen.

Entgegen der Erstmeldung handelt es bei der Brandörtlichkeit nicht um eine Schreinerei, sondern um die Lagerhalle eines Bauunternehmens.

Zur Erforschung der bislang unbekannten Brandursache hat das Polizeirevier Neustadt die Ermittlungen aufgenommen.

Erstmeldung:

St. Märgen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Vollbrand in Schreinerei - Erstmeldung

Freiburg Am 06.12.19 wurde gegen 22:10 Uhr in einer Schreinerei in St. Märgen ein Brand entdeckt.

Feuerwehrkräfte aus St. Märgen und den umliegenden Gemeinden sind derzeit bei der Brandbekämpfung.

Verletzte Personen bislang sind nicht zu beklagen.

Zu einer möglichen Brandursache kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Es wird nachberichtet.

Stand: 23:50Uhr

