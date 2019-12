Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Märgen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Vollbrand in Schreinerei - Erstmeldung

Freiburg (ots)

Am 06.12.19 wurde gegen 22:10 Uhr in einer Schreinerei in St. Märgen ein Brand entdeckt.

Feuerwehrkräfte aus St. Märgen und den umliegenden Gemeinden sind derzeit bei der Brandbekämpfung.

Verletzte Personen bislang sind nicht zu beklagen.

Zu einer möglichen Brandursache kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Es wird nachberichtet.

Stand: 23:50Uhr

