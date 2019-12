Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht - Spiegel gegen Spiegel - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Die Spiegel zweier Autos haben sich am Donnerstag, 05.12.2019, in der Hardstraße in Wyhlen gestreift. Ein Beteiligter fuhr einfach weiter. Kurz nach 17:00 Uhr war dort ein 52-jähriger mit seinem Audi unterwegs, als ein entgegenkommender, Richtung Ortsmitte fahrender Unbekannter an einen auf seiner Seite stehenden Lieferwagen vorbeifuhr. Da sich der Audi auch auf Höhe dieses parkenden Fahrzeugs befand, kam es zum Streifvorgang der Außenspiegel. Dabei ging der des Audis zu Bruch. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der mutmaßliche Verursacher weiter. Es soll sich um einen Pkw mit Lörracher Kennzeichen gehandelt haben. Der Polizeiposten Grenzach- Wyhlen (Kontakt 07624 9890-0) hofft auf Zeugenhinweise, da sich hinter dem Audi noch ein weiteres Fahrzeug befand.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell