POL-LG: ++ vier Verletzte nach Unfall mit Gaskocher ++ Unfall bei internationalem Jugendaustausch in Kulturbahnhof Hitzacker ++

Hitzacker - vier Verletzte nach Unfall mit Gaskocher - Unfall bei internationalem Jugendaustausch in Kulturbahnhof Hitzacker

Insgesamt vier Personen erlitten in den frühen Abendstunden des 18.08.19 bei einem Unfall mit einem Gaskocher im Kulturbahnhof von Hitzacker zum Teil schwere Verletzungen. Nach derzeitigen Ermittlungen war gegen 18:45 Uhr im Küchenbereich der Schlauch eines von einer 11kg-Gasflasche betriebenen Kochers in die Flamme geraten, so dass brennendes Gas aus dem Schlauch die vier Personen verletzte. Betroffen waren dabei zwei 18 und 24 Jahre alte russische Staatsangehörige, ein 21 Jahre alter tansanischer Staatsbürger sowie eine 80 Jahre alte Frau aus Hitzacker. In einem Nebenraum befanden sich mehr als 40 Personen u.a. eines internationalen Jugendaustausches. Für die Betreuung der Verletzten sowie der weiteren Personen war u.a. ein Großaufgebot des Rettungsdienstes, zwei Rettungshubschrauber sowie vier Feuerwehren der Samtgemeinde Elbtalaue im Einsatz. Das Gebäude wurde parallel vorsorglich evakuiert. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von gut 500 Euro. Ermittler stellten den Kocher sowie Equipment Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

