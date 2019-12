Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbrüche in Tiengen - Polizei bittet um Hinweise!

Von Donnerstag, 05.12.2019, auf Freitag, 06.12.2019, haben unbekannte Einbrecher vier Geschäftsgebäude in WT-Tiengen heimgesucht. Ein Einbruch passierte gegen 20:20 Uhr in ein Geschäft in der Philipp-Reiss-Straße. Allem Anschein nach fanden der oder die Täter hier nichts Wertvolles. Sie verließen die Verkaufsräume ohne Diebesgut. Bei den anderen Taten lässt sich die Tatzeit nicht näher einschränken. In diesen Fällen wurde die Tat am Freitagmorgen entdeckt. Während es bei einem Geschäft in der Badstraße und bei einem in der Nähe befindlichen Restaurant beim Versuch blieb, hatten die Täter bei einem Autohändler in der Waldshuter Straße Erfolg. Hier drangen sie in die Geschäftsräume ein und öffneten gewaltsam einen kleinen Safe. Daraus erbeuteten sie einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag wie auch aus einem unverschlossenen Tresor. Die Ermittlungsgruppe Einbruch bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtung (Kontakt 07741 8316-0).

