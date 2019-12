Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Autofahrerin kommt von Straße ab und prallt gegen Baum -leicht verletzt

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag, 05.12.2019, auf der Verbindungsstraße zwischen Segeten und Högschür von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 39-jährge zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Sie war gegen 10:35 Uhr zunächst mit ihrem Kleinwagen nach links auf eine Wiese geraten. Nach einigen Metern schleuderte das Auto wieder zurück über die Straße hinweg, wo es mit einem Baum kollidierte und umkippte. Möglicherweise war die Straße in diesem Bereich durch Reifbildung glatt. Die verletzte Fahrerin wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Auto liegt bei rund 3000 Euro.

