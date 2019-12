Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall am Kreisverkehr - ZeugensucheSchopfheim: Unfall am Kreisverkehr - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Mit seinem Mercedes befuhr am Freitag, 06.12.2019, gegen 00.40 Uhr, ein 22 Jahre alter Mann die Wiechser Straße aus Richtung Wiechs kommend in Richtung Kreisverkehr. Von der Schwarzwaldstraße aus fuhr, laut Angaben des 22-jährigen, zeitgleich ein Peugeot entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein und fuhr in Richtung Ausfahrt Wiechs. Der Mercedes Fahrer, der sich kurz vor der Einfahrt in den Kreisverkehr befand, lenkte daraufhin nach links und kam ins Schleudern. Er prallte gegen den dortigen Bordstein des Kreisverkehrs, dabei brach die Radaufhängung des rechen Vorderrades. Es entstand Sachschaden am Mercedes von rund 5000 Euro. Der Peugeot entfernte sich in Richtung Wiechs, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell