Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbrüche in Schulen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Donnerstag, 05.12.19, auf Freitag wurde in die Gewerbeschule in der Gretherstraße eingebrochen. Hier wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, aber das Gebäude vermutlich nicht betreten. In der nahegelegenen Pestalozzi-Schule wurde ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen und danach das Sekretariat betreten. Hier wurden ein Laptop und etwas Bargeld entwendet. Die vermutete Tatzeit liegt etwa bei 1 Uhr, hier war durch eine Anwohnerin ein Scheibenklirren vernommen worden. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht weitere Zeugen zu den Einbrüchen.

