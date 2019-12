Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Auffahrunfall verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht soll sich am Donnerstag, 05.12.2019, um circa 20.20 Uhr in Freiburg an der Kreuzung Besançonallee/Opfinger Straße ereignet haben.

Wie ein unbeteiligter Zeuge der Polizei mitteilte, fuhr ein Pkw-Fahrer von hinten auf einen an der Ampel stehenden silbernen Pkw auf und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Zeuge folgte dem Unfallverursacher, der auf das Betriebsgelände der VAG abbog. Dort stiegen Fahrer und Beifahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs aus und flüchteten zu Fuß. Eine eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos. Das stehengelassene Fahrzeug wurde sichergestellt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sowohl Unfallverursacher als auch Geschädigter konnten durch die Polizei bisher nicht angetroffen werden. Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben und insbesondere der geschädigte Pkw-Führer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882 3100 bei der Polizei zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 882 1018

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell