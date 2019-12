Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Fahrer eines weißen Peugeot 208 gesucht

Kleve (ots)

Am Montag (02. Dezember 2019), gegen 17:20 Uhr, stellte eine 20-Jährige ihren grauen 3er BMW am Straßenrand der Hoffmannallee ab. Sie stieg aus, um etwas zu erledigen. Plötzlich hörte sie jedoch einen deutlichen Knall. Die junge Frau sah noch, wie ein weißer PKW, der gerade den BMW passiert hatte, weiter in Richtung Stadtmitte fuhr. Offensichtlich hatte der unbekannte Fahrer den Außenspiegel des BMW touchiert und ihn beschädigt - dabei war sein eigenes rechtes Spiegelgehäuse abgebrochen und blieb am Unfallort liegen. Demnach handelte es sich bei dem Wagen des Verursachers um einen weißen Peugeot 208. Hinter dem Auto sollen sich weitere Fahrzeuge befunden haben, deren Insassen den Unfall gesehen haben könnten. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 zu melden. (cs)

