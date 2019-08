Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Stadt Gelsenkirchen und Polizei kontrollieren am Hafen Graf Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Erneut haben Stadt und Polizei am letzten Wochenende, 9. und 10. August, Kontrollen im und rund um den Hafen Graf Bismarck durchgeführt. Beschwerden von Anwohnern über Lärmbelästigung und das Auftreten größerer Gruppen führen immer wieder zu Konflikten im Quartier. So erteilte die Polizei bei Regenwetter am Freitagabend elf Platzverweise und führte drei Identitätsfeststellungen durch. Der Kommunale Ordnungsdienst ahndete zwei Verstöße gegen die Ordnungsbehördliche Verordnung mit Verwarnungsgeldern. Zudem kontrollierten Mitarbeiter der Stadt 24 Fahrzeuge und ahndeten unter anderem eine Tempoüberschreitung von 112 km/h bei erlaubten 70 Stundenkilometern. Zusätzlich wurden wegen anderer Verkehrsverstöße noch sechs Verwarnungsgelder erhoben. Am Samstag ergaben Messungen mit dem Radarfahrzeug erneut Geschwindigkeitsverstöße. Ein Autofahrer war mit 103 km/h auf der Münsterstraße unterwegs, wo nur 50 km/h erlaubt sind. Des Weiteren wurden drei Verwarnungsgelder nach Parkverstößen erhoben. Im Rahmen der Ordnungspartnerschaft werden die Polizei und die Stadt Gelsenkirchen auch künftig gemeinsame Kontrollaktionen planen und durchführen.

