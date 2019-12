Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Überfall auf Schreibwarenladen in St. Georgen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Ein Schreibwarengeschäft in der Blumenstraße in Freiburg-St. Georgen überfallen hat ein unbekannter Täter am Donnerstag, 05.12.2019. Laut Zeugenaussagen betrat der Mann gegen 18 Uhr den Laden und forderte unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld. Als die zwei anwesenden Angestellten dies verweigerten, flüchtete der Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- circa 1,80 Meter groß, 20-25 Jahre alt, sehr schmale Statur, auffällig blonde, circa zehn Zentimeter lange Haare, heller Teint, blaue/grüne Augenfarbe, sprach deutsch mit hiesigem Dialekt - war mit schwarzer Winterjacke, schwarzer Jeanshose, schwarzer Wollmütze und schwarzem Schal bekleidet

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0761-882-5777 zu melden.

