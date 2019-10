Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in ein Einfamilienhaus Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag, 18.10.2019- 19.10.2019, wurde in ein Einfamilienhaus in dem Siedlungsweg in Hildesheim eingebrochen. Unbekannte Täter durchsuchten das gesamte Haus nach Wertsachen und flüchteten mit Bargeld und Schmuck.

Nach bisherigen Erkenntnissen suchten die unbekannten Täter zwischen 18:30 Uhr und 00:50 Uhr das Einfamilienhaus auf, hebelten die Kellertür auf und öffneten mehrere Schränke in verschiedenen Räumen. Die Täter fanden Münzen und Schmuck. Mit dem Diebesgut verließen sie das Haus vermutlich über eine Terrassentür im Erdgeschoss. Eine genaue Auflistung der gestohlenen Wertsachen liegt der Polizei Hildesheim noch nicht vor.

Die Ermittler des 2. Fachkommissariats suchen Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen getätigt haben. Diese mögen sich bitte unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

