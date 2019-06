Polizeipräsidium Ulm

Wertvolle Halskette geraubt

Polizei sucht Zeugen

Auf dem Weg zu einem Freund traf ein 16-jähriger am Samstagnacht gegen 02.00 Uhr in der Faurndauer Straße auf einen Mann. Dieser sprach ihn auf seine schöne Halskette an und wollte wissen, ob er diese vielleicht mal kurz tragen könne. Als der junge Mann dies nicht wollte ging er von dem Mann weg. Der Täter folgte ihm, riss die Halskette ab und wollte sie an sich nehmen. Das Opfer versuchte noch die Kette festzuhalten, wurde aber von dem Mann zu Boden gestoßen. Der Täter konnte mit seiner Beute fliehen. Eine Fahndung im Stadtgebiet von Göppingen verlief bislang negativ.

Die Polizei sucht nach Zeugen, denen kurz vor oder nach der Tat im Bereich Faurndauer Straße im Bereich des Christophsbad einen 20 - 30 jährigen Mann mit südländischem Aussehen aufgefallen ist.

