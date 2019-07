Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Steimbke-Heuballen in Brand geraten

Nienburg (ots)

(BER)Am Dienstagmittag, 09.07.2019, gegen 17.20 Uhr, erhielten die Polizeibeamten der Station in Steimbke einen Einsatz in die Rethemer Straße. Durch einen Verkehrsteilnehmer war hier eine Rauchentwicklung gemeldet worden. Die ebenfalls alarmierten Feuerwehren aus Steimbke und Lichtenhorst hatten die ca. 25 brennenden und schwelenden Heuballen schnell gelöscht. Neben den Heuballen wurde ein Holzunterstand durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Über die Brandursache kann die Polizei zurzeit keine Angaben machen, es wird in alle Richtungen ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Steimbke unter 05026/238 entgegen.

