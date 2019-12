Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Zeugensuche nach Unfallflucht - Unfall mit Schaden an geparktem Auto

Freiburg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes Im Gleusen in Wyhlen kam es am Donnerstag, 05.12.19, gegen 12.45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein geparkter Mitsubishi wurde angefahren und am hinteren Radkasten beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Vermutlich wurde der Unfall durch einen Zeugen beobachtet, der diesen auch im Markt meldete. Das Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 9890-0, sucht insbesondere diesen, aber auch weitere mögliche Zeugen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell