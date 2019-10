POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit je einem Beitrag aus dem Landkreis Heilbronn und dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit je einem Beitrag aus dem Landkreis Heilbronn und dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Stadt - und Landkreis Heilbronn Möckmühl: Verkehrsunfall mit verletzter Person Am Freitagabend, gegen 22.00 Uhr, fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Mitsubishi vom Bahnhof kommend zur Straße Im Haag. Ohne Licht und mit beschlagenen Scheiben war seine Sicht so erheblich eingeschränkt, dass er offensichtlich einen geparkten BMW am gegenüberliegenden Straßenrand übersah, aus welchem gerade der Fahrer ausgestiegen war. Dieser wurde von dem Mitsubishi erfasst und auf die Motorhaube seines BMW geschleudert, so dass er sich eine Beinverletzung zuzog. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Neckar-Odenwald-Kreis Mosbach: Unfallflüchtiger gesucht Am Freitag, zwischen 10.00 und 11.00 Uhr war ein schwarzer Ford Kuga am Zwerrenbergweg auf Höhe Gebäudenummer 44 geparkt. In dieser Zeit muss ein anderes, rotes Fahrzeug den Ford gestreift haben, so dass Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro entstand. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer des roten Autos davon. Das Polizeirevier Mosbach bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06261/8090

