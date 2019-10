Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.10.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Stachenhausen: Zeugen und Geschädigte gesucht

Mit riskanten Überholmanövern fiel am Freitagmorgen der Fahrer eines Transporter auf der B 19 auf. Der Unbekannte überholte kurz nach 6.30 Uhr zwischen Stachenhausen und Belsenberg in Fahrtrichtung Künzelsau innerhalb einer Fahrzeugschlange immer wieder riskant. Beim Einscheren mussten andere Verkehrsteilnehmer zum Teil stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Ein Zeuge, der sich bei der Polizei meldete, erklärte, dass es nur Zufall war, dass kein Unfall geschah. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier in Künzelsau zu melden.

Künzelsau: Unfallzeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitagmorgen, kurz vor 7 Uhr, auf der B 19 zwischen Gaisbach und Künzelsau ereignete. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem weißen Seat Leon auf der B 19 von Gaisbach kommend in Richtung Künzelsau. In einer Linkskurve kam ihm ein Kleinwagen entgegen, der nach seinen Angaben plötzlich über die durchgezogene Linie auf seine Fahrspur kam, so dass sich die beiden PKW streiften. Dann fuhr der zunächst Unbekannte weiter. Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Um 9 Uhr meldete sich ein 19-Jähriger als Unfallbeteiligter. An dessen VW Golf war ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstanden. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 mit dem Polizeirevier Künzelsau in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 12

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell