Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.10.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Obrigheim: PKW zerkratzt - Zeugen gesucht

Unbekannte zerkratzten in dem Zeitraum von Donnerstag, 22.30 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, einen im Drosselweg in Obrigheim geparkten PKW und verursachten dadurch Sachschaden in Höhe von knapp 2.000 Euro. Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 an den Polizeiposten Aglasterhausen zu wenden.

