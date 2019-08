Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfallflucht Löffelgasseparkplatz (41/2108)

Speyer (ots)

21.08.2019, 17:50 Uhr

Ein 36jähriger BMW- Fahrer aus Waldsee wollte am Mittwoch gegen 17:50 Uhr vom Löffelgasseparkplatz ausfahren. Er bemerkte dabei eine VW Scirocco-Fahrerin, die von rechts immer näher rückwärts in Richtung seines Fahrzeugs fuhr und vernahm dann ein kurzes schleifendes Geräusch. Die Fahrerin des blauen Scirocco (Kennzeichen unbekannt) verließ danach mit ihrem Fahrzeug den Parkplatz, konnte jedoch von dem BMW-Fahrer an der nahegelegenen Ampelanlage Mathäus-Hotz-Straße/Bahnhofstraße auf den Vorfall angesprochen. Sie bestritt, gegen den BMW gefahren zu sein und fuhr dann, ohne dass es zu einem Personalienaustausch kam, weiter. Der BMW wies einen Unfallschaden in Form von zwei Kratzern im Heckbereich auf. Die Unfallbeteiligte Scirocco-Fahrerin wird deshalb aufgerufen, sich mit der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Sollte es Zeugen des Unfalls geben bzw. Personen, die Auskunft zum Kennzeichen des Scirocco geben können, werden diese ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei Speyer zu melden.

