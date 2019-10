Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.10.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Überholvorgang gescheitert

Nach einem gescheiterten Überholmanöver kam es am Donnerstag, gegen 6.15 Uhr, auf der Bundesstraße zwischen Bad Mergentheim und Stuppach zu einem Verkehrsunfall. Der 50-jährige Fahrer eines VWs fuhr auf der Bundesstraße und wollte zwei vor ihm fahrende PKW überholen. Nachdem er an dem ersten PKW vorbei war, musste er seinen Überholvorgang aufgrund von Gegenverkehr abbrechen und lenkte sein Fahrzeug in die Lücke zwischen den beiden Autos. Hierbei fuhr er in der Folge auf den vorrausfahrenden VW auf. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bad Mergentheim: Mehrere Farbsprühereien - Zeugen gesucht

Unbekannte besprühten in dem Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag mit pinkfarbener Sprühfarbe im Kurpark in Bad Mergentheim einen Pavillon, ein Kassenhäuschen, zwei Hinweisschilder sowie einen Werbeschaukasten und einen Stromverteilerkasten. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim zu wenden.

Main-Tauber-Kreis: Feldwege stark verschmutzt

Dicke Dreckbrocken und schmierige Stellen auf mehreren Feldwegen sind Polizeibeamten des Polizeireviers Tauberbischofsheim in letzter Zeit in und um Tauberbischofsheim aufgefallen. Grund hierfür sind vermutlich Landwirte, die mit schwerem Gerät auf dem Acker unterwegs sind und anschließend bei ihrer Fahrt auf dem Feldweg die Verunreinigungen hinterlassen. Dies stellt eine Gefahr, besonders für Radfahrer und Fußgänger, dar. Öffentliche Wege sind sauber zu halten und im Falle einer Verschmutzung zu reinigen. Dies gilt nicht nur für Landwirte sondern für jeden.

Tauberbischofsheim: Einbrecher festgenommen

Mit einem Gullydeckel warfen am Freitag, um circa 0.50 Uhr, zwei Jugendliche die Schaufensterscheibe eines Tabakwarengeschäfts in der Bahnhofstraße in Tauberbischofsheim ein. Anschließend stiegen sie durch die entstandene Öffnung und entwendeten mehrere Zigarettenpackungen. Ein aufmerksamer Zeuge konnte die Jugendlichen dabei beobachten und verständigte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Beamten flüchteten die Zwei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden die Einsatzkräfte durch einen Passanten darauf aufmerksam gemacht, dass zwei männliche Personen soeben durch ein Fenster in ein Wohnheim gestiegen sind. Die Beamten konnten in dem Gebäude die beiden 16-Jährigen antreffen und vorläufig festnehmen. Sie mussten zunächst ärztlich versorgt werden, da sich beide bei der Tatausführung Verletzungen zuzogen. Mit strafrechtlichen Konsequenzen müssen beide nun rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 13

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell