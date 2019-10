Polizei Lippe

POL-LIP: Lage/Viersen: Vermisster 57-Jähriger tot aufgefunden.

Lippe (ots)

Der seit dem 31.08.2019 vermisste Frank H. (wir berichteten) wurde im Kreis Lippe tot aufgefunden. Am 27.09.2019 entdeckte eine Spaziergängerin den Leichnam einer zunächst unbekannten Person in einem Waldstück am Lönsweg in Lage. Nach der Obduktion und weiteren Ermittlungen steht nunmehr fest, dass es sich bei dem Verstorbenen um den Vermissten handelt. Anhaltspunkte für eine Straftat haben die Ermittler nicht.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei allen, die sich seit dem Verschwinden an der Suche beteiligt haben. Die Redaktionen werden gebeten, das Foto des Vermissten zu löschen, da die Rechtsgrundlage für eine weitere Veröffentlichung hiermit entfallen ist.

