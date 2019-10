Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Zeuge hört Einbrecher.

Lippe (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 3:15 Uhr, hörte ein Zeuge verdächtige Geräusche und entdeckt drei Personen, die sich an einem Laden mit Post-Shop in der Friedrich-Ebert-Straße zu schaffen machten. Kurz bevor die gerufene Polizei hinzukam, flohen die drei mit Sturmhauben Maskierten zu Fuß. Bei der anschließenden Fahndung konnte keine Verdächtigen gefunden werden. Wer Hinweise auf die drei flüchtigen Personen geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 / 6090.

