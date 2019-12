Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Glätte - zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Auf der winterglatten Kreisstraße zwischen Waldhaus und Weilheim ist am Freitagmorgen, 06.12.2019, eine Autofahrerin ins Schleudern geraten und mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert. Die Frau und der andere Fahrer erlitten schwere Verletzungen und kamen ins Krankenhaus nach Waldshut. Kurz vor 06:00 Uhr war die 31 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Skoda in Richtung Weilheim unterwegs, als sie einen glatten Streckenabschnitt bemerkte, bremste, ins Schleudern geriet und auf die Gegenfahrbahn kam. Dort prallte der Skoda in den Opel eines 52-jährigen Mannes. Beide Autos kamen abseits der Fahrbahn schwer beschädigt zum Stillstand. Neben dem Rettungsdienst, der sich um die beiden Schwerverletzten kümmerte, war auch die Feuerwehr Weilheim im Einsatz. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen war die Kreisstraße komplett gesperrt. Der Sachschaden liegt bei insgesamt rund 16000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell