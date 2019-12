Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Bargeld aus Zigarettenautomat gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag, 05.12.2019, ist ein frei stehender Zigarettenautomat in Dogern aufgebrochen worden. Brachial wurde der Automat, der in der Hauptstraße auf dem Hof eines Geschäftes steht, geöffnet und das darin verwahrte Scheingeld entwendet. Die Zigaretten und auch das Münzgeld blieben unberührt. Um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen bittet die Ermittlungsgruppe Einbruch, Tel. 07741 8316-0.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell