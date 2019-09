Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfaher schwer verletzt

Bestwig (ots)

Auf der L776 kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Der 64-Jährige befuhr in einer Gruppe die kurvenreiche Landstraße von Rüthen in Fahrtrichtung Nuttlar. Er kam nach rechts auf die Bankette, kollidierte mit zwei Leitpfosten und stürzte. Der Motorradfahrer wurde mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus transportiert. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Landstraße halbseitig gesperrt. Der Sachschaden beträgt 2100 Euro. (AS)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell