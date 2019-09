Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Winterberg (ots)

Am Freitagvormittag befuhr eine 51-jährige mit ihrem PKW die B236 von Niedersfeld in Fahrtrichtung Züschen. Ein 60-jähriger PKW-Fahrer befuhr die B236 in Gegenrichtung. Die 51-jährige beabsichtigte, nach links in die Poststraße abzubiegen. Dabei beachtete sie nicht den Vorrang des entgegenkommenden PKW-Fahrers. Im Kreuzungsbereich kam es zum frontalen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert und dort ambulant behandelt. Die Pkw wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt 18500 Euro. (AS)

