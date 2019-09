Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbrecher scheitern in Wölfersheim und Münzenberg ++ Auf dem Dach in Wölfersheim ++ u.a.

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen vom 3.9.2019

Trucker verletzt nach Explosion

Bad Nauheim: Mit einer Panne blieb ein LKW auf der A 5 am Dienstag (3.9.) gegen Mittag liegen. An der Auffahrt Bad Nauheim in Richtung Norden, stand der Brummi schließlich auf einem Seitenstreifen in Höhe des Beschleunigungsstreifens. Als der Fahrer nach der Ursache sehen wollte und sich unter das Fahrzeug begab, explodierte der Reifen. Der Mann musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ursache für die Reifenexplosion ist offenbar eine heiß gelaufene Bremse.

Einbrecher scheitern

Wölfersheim/Münzenberg: In den Kindergarten in der Weingartenstraße in Södel versuchten zwischen Montag (2.9.) und Dienstag (3.9.) Diebe einzubrechen. Sie hebelten an der etwas abseits gelegenen Südseite an Fenstern und einer Tür. Dabei richteten sie einen Schaden von ca. 1000 Euro an. Hinein gelangten die Unholde nicht. Tür und Fenster hielten den Hebelversuchen stand. Auch der Kindergarten in der Schulstraße in Gambach wurde von Einbrechern heimgesucht. Hier gelangten die Übeltäter tatsächlich in die Räume hinein. Sie durchwühlten verschiedene Zimmer, fanden aber offenbar nichts, dass es zu stehlen lohnte. Ohne Beute rückten sie wieder ab. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 und die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-0 bitten um Hinweise von Zeugen.

Auf dem Dach

Wölfersheim: Nach rechts von der Fahrbahn ab, kam der Fahrer eines Opel am Dienstag gegen 12.35 Uhr auf der B455 in der Ortsdurchfahrt von Grund-Schwalheim. Der PKW stieß gegen eine Mauer, landete in einem Flutgraben mit knöcheltiefem Wasser und überschlug sich. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Fahrer befreien. Warum der Mann von der Fahrbahn abkam ist bislang unklar. Ein Rettungswagen transportierte ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus zur weiteren Abklärung. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten machten eine Vollsperrung der B455 zwischen Wölfersheim und Nidda erforderlich. Gegen 14.40 Uhr konnte der Verkehr wieder fließen.

Vier Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Bad Vilbel: Auf der K10 zwischen Kloppenheim und Dortelweil kam es am Dienstagvormittag zu einem klassischen Auffahrunfall. Gegen 7.50 Uhr mussten kurz vor dem Ortseingang Dortelweil eine Altenstädterin und ein Florstädter mit ihren PKW verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihnen Fahrende Reichelheimer bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr zunächst auf den vor ihm fahrenden 3er BMW des Florstädters auf. Dabei schob er diesen auf den Seat Alhambra der Frau aus Altenstadt. Der Fahrer des Audi blieb unverletzt. Der Florstädter und die Altenstädterin verletzten sich beim Aufprall leicht. Ebenso erging es den beiden 9 und 6 Jahre alten Kindern der Frau. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 14.750 Euro.

