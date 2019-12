Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflüchtiger hinterlässt ein Schaden von rund 4000 Euro - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein Unfallflüchtiger hat am Mittwochmorgen, 04.12.2019, in Lörrach am einem VW Golf ein Schaden von gut 4000 Euro hinterlassen. Der betroffene dunkle Golf war von 9 bis 13 Uhr im Röttelnblick bei einem Haus geparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß dagegen und drückte den rechten vorderen Bereich am Golf stark ein. Der Verursacher flüchtete. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte beim Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, melden.

