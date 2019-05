Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe dank einer Zeugin gestoppt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gadderbaum - Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am Sonntag, den 26.05.2019, mehrere unbekannte Männer in einer ehemaligen Klink am Grenzweg und verständigte die Polizei.

Gegen 22:30 Uhr wurde eine Bielefelderin auf den Schein mehrerer Taschenlampen im Erdgeschoss des leerstehenden Gebäudes aufmerksam und verständigte den Notruf. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten zwei Personen in Richtung Bethesdaweg. Als die Polizeibeamten das Gebäude über den Haupteingang betraten, trafen sie auf zwei Männer. Die 28- und 43-jährigen Bielefelder gaben zunächst an, sich für alte Gebäude zu interessieren und einen Freund besuchen zu wollen. Bei der Durchsuchung des 28-Jährigen fanden die Beamten ein Messer. Ebenfalls entdeckten sie Taschenlampen und Diebesgut, darunter Sicherungseinsätze, Gummischläuche und Magnete. Gegen die Männer wurde Anzeige wegen Diebstahls mit Waffen erstattet. Die Mittäter konnten nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei lobt das Verhalten der Zeugin, die bei einer verdächtigen Beobachtung sofort die Polizei verständigt hat. Dadurch lieferte sie einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung einer Straftat.

Hinweise zu den flüchtigen Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521-5450 entgegen.

