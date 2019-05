Polizei Bielefeld

POL-BI: Kind bei Schlägerei verletzt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld sucht einen etwa zwölfjährigen Jungen, der am Donnerstag, den 23.05.2019, im Zuge einer Schlägerei zwischen drei Männern am Kesselbrink Verletzungen davon trug.

Einsatzkräfte der Polizei wurden gegen 16:45 Uhr zu einer Schlägerei auf dem Kesselbrink gerufen. Zwei 19- und 25-jährige Bielefelder rangen miteinander am Boden. Trotz eintreffender Streifenwagen ließen die Männer nicht voneinander ab. Zeitgleich versuchte ein etwa 12-jähriger Junge zu den beiden Männern zu gelangen, wurde aber von einem dritten Mann, einem 23-jährigen Bielefelder, davon abgehalten und in den Bauch getreten. Die Polizisten trennten die beiden Kontrahenten voneinander. Noch am Ort des Geschehens gaben die Männer an, sich um einen Fußball gestritten zu haben. Sie beschuldigten einander, jedoch erstattete niemand Strafanzeige. Das Kind entfernte sich währenddessen vom Kesselbrink. Die drei Männer waren weiterhin sehr angespannt und beschimpften sich gegenseitig. Um weitere Straftaten zu verhindern, nahmen die Beamten sie in Gewahrsam.

Hinweise zum Vorfall und zum etwa zwölfjährigen Jungen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

