Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher schläft am Tatort ein

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Stieghorst - Nachdem ein Einbrecher am frühen Montagmorgen, 27.05.2019, in ein Büro an der Glatzer Straße eingebrochen war, traf ihn die Polizei schlafend am Tatort an.

Nach bisherigen Erkenntnissen drang der 23-jährige, einschlägig polizeibekannte Mann gegen 3.25 Uhr über das Dach des Gebäudes gewaltsam in ein Büro ein und entwendete daraus Wertgegenstände. Aufgrund eines ausgelösten Alarms erfuhr die Polizei von dem Einbruch und traf noch am Tatort auf den Einbrecher, der auf dem Dach des Gebäudes neben seiner Beute eingeschlafen war. Er hatte Büroutensilien im Wert von circa 150,- Euro entwendet und durch den Einbruch einen Schaden von circa 500,- Euro hinterlassen. Der Mann ohne festen Wohnsitz wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet. Das Diebesgut konnte an Ort und Stelle an einen Bevollmächtigten wieder ausgehändigt werden.

