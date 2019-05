Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht in Schröttinghausen

Bielefeld (ots)

Bu. Am Sonntagvormittag, um 10.05 h, befuhr ein 21-jähriger Mann aus Werther mit seinem VW T-Roc die Beckendorfstraße von der Schröttinghauser Straße kommend in Richtung Jöllenbeck. In Höhe der Hausnummer 194 kam ihm ein schwarzer Audi mit Stufenheck entgegen, der mittig auf der Fahrbahn fuhr. Beim Versuch, diesem Wagen auszuweichen, geriet der T-Roc nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen, drehte sich im Grünstreifen um die eigene Achse und blieb schwer beschädigt liegen. Der Fahrer des Audi setzte seine Fahrt in Richtung Schröttinghauser Straße fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Während der 21-jährige Wertheraner mit dem Schrecken davon kam, wurde sein Pkw, der nicht mehr fahrbereit war, abgeschleppt.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer des flüchtigen Audi geben können. Tel. 0521-5450.

