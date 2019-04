Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Schüsse in der Innenstadt

Lippstadt (ots)

Heute kaufte ein 40-jähriger Mann aus Lippstadt in der Lippstädter Innenstadt eine Schreckschusspistole und lud diese kurz vor 10 Uhr in der Fleischhauer Straße durch. Anschließend schoss er dort und in der Kolpingstraße mindestens fünf Mal in die Luft. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Mann wenige Minuten später an der Stirper Straße / Kloster Straße widerstandslos festnehmen. Im Rahmen der Durchsuchung wurde auch noch ein Klappmesser bei ihm aufgefunden. Der Lippstädter machte einen verwirrten und desorientierten Eindruck. Ein Angriff gegen Passanten von Seiten des Mannes gab es nicht. Gegen den Lippstädter wird nun wegen Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt. Die Gaspistole und das Klappmesser wurden sichergestellt. (reh)

