POL-SO: Geseke - Leichtverletztes Kind durch Auffahrunfall

Geseke (ots)

Ein leichtverletztes 7-jähriges Kind und schätzungsweise 9.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Auffahrungsfalls am Montagnachmittag, gegen 15.50 Uhr in der Alhardstraße / Cyriakusstraße. Eine 28-jährige Autofahrerin befuhr zuvor mit ihrem Wagen die Alhardstraße und wollte nach links in die Cyriakusstraße abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste sie jedoch noch warten. Eine 24-jährige Autofahrerin aus Lippstadt bemerkte dies jedoch zu spät und fuhr der 28-Jährigen mit ihrem Wagen von hinten auf. Durch den Unfall wurde das 7-jährige Kind im Wagen der 28-Jährigen leicht verletzt. (reh)

