Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Jugendliche kollabiert

Werl (ots)

Am Montagabend wurde eine 16-Jährige mit dem Rettungswagen von dem Schulgelände an der Wickeder Straße in ein Krankenhaus gebracht. Die Jugendliche war zuvor kollabiert. Zeugen vermuten, dass ein 26-Jähriger ihr zuvor Alkohol oder Drogen gegeben haben könnte. Aus dieser Vermutung heraus geriet dann ein 19-Jähriger mit dem 26-Jährigen in Streit, in dessen Verlauf der 26-Jährige den 19-Jährigen geschlagen hatte. Der 26-Jährige wurde aufgrund eines nicht befolgten Platzverweises dann in Gewahrsam genommen. Durch die weiteren Ermittlungen der Polizei soll nun geklärt werden, was der Grund für das Kollabieren der Jugendlichen war. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell