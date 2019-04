Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Mehrere Kunststoffcontainer verbrannt

Lippstadt (ots)

Mehrere Kunststoffcontainer brannten in Cappel, im Bereich Steinbecker Weg und Cappeler Stiftsallee. In der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagmorgen brannten im Bereich des Steinbecker Weges in Cappel zwei Papiermülltonnen, welche zuvor aus der angrenzenden Brandenburger Straße über zirka 120 Meter dorthin verbracht worden sind. Im gleichen Zeitraum brannten drei Kunststoffrollcontainer auf dem Gelände der Martinsschule in der Cappeler Stiftsallee. Durch das dortige Feuer wurden auch noch eine Hecke und ein Baum in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund der Tatortnähe und Tatzeit ist es nicht auszuschließen, dass für die Taten der gleiche Täter verantwortlich ist. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

