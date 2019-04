Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Auto beschädigt und weggefahren

Soest (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte die linke Heckseite eines geparkten Skoda am Hiddingser Weg in Soest in der Zeit zwischen Samstag, 15.30 Uhr und Sonntag, 12.30 Uhr. Eine Zeugin hörte noch in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 00.00 Uhr bis 00.30 Uhr ein lautes Geräusch, wie von einem Unfall, konnte jedoch beim Blick aus dem Fenster das Geräusch nicht weiter zuordnen. Es kann nur vermutete werden, dass der Unfall zu diesem Zeitpunkt stattgefunden haben könnte. Der Sachschaden am Skoda beträgt schätzungsweise 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

