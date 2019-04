Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Radfahrer übersieht Warnbarke

Welver (ots)

Ein 40-jähriger Rennradfahrer aus Fröndenberg befuhr am Sonntag, gegen 11 Uhr, die Breite Straße in Richtung Welver-Klotingen. Als der Radfahrer kurz nach unten schaute bemerkte er zu spät, eine in Höhe des Ortseingangsschildes auf der rechten Fahrbahnseite aufgestellte Warnbarke und fuhr dagegen. Durch den folgenden Sturz verletzte er sich leicht. Er wurde anschließend in das Soester Krankenhaus gebracht. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell