Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Drei Schwer- und zwei Leichtverletzte nach Autounfall

Lippstadt (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, kam es in Lippstadt an der Kreuzung Stirper Straße / Overhagener Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, wobei zwei Wagen durch den Zusammenstoß in eine Baugrube geschleudert wurden. Im Kreuzungsbereich der Stirper Straße / Overhagener Straße finden zurzeit Bauarbeiten statt. Eine dort befindliche Baustellenampel war nicht in Betrieb. Die Vorfahrtsregelung wurde über Verkehrszeichen geregelt. Demnach handelt es sich bei der Overhagener Straße um die übergeordnete Vorfahrtsstraße. Eine 21-jährige Soesterin befuhr mit ihrem Opel die Stirper Straße in Richtung Udener Straße. Eine 44-jährige Frau aus dem Lippetal befuhr mit ihrem BMW die Overhagener Straße in Richtung Overhagen. Als die Soesterin in den Kreuzungsbereich einfuhr bemerkte sie die von rechts kommende Frau aus dem Lippetal zu spät, so dass sie ihr in die linke Fahrzeugseite fuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der BMW gegen den Hyundai einer 34-jährigen Lippstädterin geschleudert, die zuvor die Stirper Straße in Richtung Stirpe befahren hatte und an der Kreuzung wartete, um den Querverkehr durchzulassen. Sowohl der Hyundai als auch der BMW wurden durch die Kollision in eine angrenzende Baustellengrube geschleudert. Die BMW-Fahrerin und zwei im Auto befindliche Kinder, im Alter von 9 und 10 Jahren, wurden schwerverletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Opel-Fahrerin und eine 23-jährige Beifahrerin wollten sich selbständig zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus begeben. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von zirka 18.000 Euro. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell